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La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
La brosse Philips Sonicare Prestige avec technologie SenseIQ est le modèle le plus avancé parmi nos brosses à dents électriques. Technologie SenseIQ détecte votre style de brossage, s'adapte à vous en temps réel et prend soin de votre santé bucco-dentaire
Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives s...
La technologie SenseIQ vous aide à équilibrer votre style de brossage et évalue la pression que vous exercez, vos mouvements et votre couverture jusqu'à 100 fois par seconde pendant le brossage. Si vous exercez une pression trop importante, la brosse à dents règle automatiquement le niveau d'intensité, ce qui c...
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.
Améliorez votre routine bucco-dentaire avec 15 réglages de brossage. Que vous souhaitiez nettoyer en profondeur ou porter une attention particulière à certaines zones, cette brosse à dents électrique répond à vos besoins. Choisissez parmi cinq modes (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean et Sensitive) et personnalisez votre brossage grâce à l'un des trois niveaux d'intensité. Il vous suffit d'ouvrir l'application, de sélectionner vos préférences et de laisser votre brosse à dents faire le reste.
Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec votre brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Associées l'une à l'autre, elles offrent un suivi en temps réel, des conseils personnalisés et des indications sur mesure pour améliorer votre routine de brossage. Suivez vos progrès, améliorez votre technique et recevez des retours en continu pour tirer le meilleur parti de chaque séance de brossage. Ensemble, vous êtes imbattables. La synchronisation automatique enregistre les données de brossage à jour dans l'application, même lorsque vous ne vous brossez pas avec l'application ouverte à vos côtés.
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4.2
sur 5
990
Avis
82%
recommandent ce produit
WilliamSB75
31/03/2026
France
Acheteur vérifié
Meilleure brosse sur le marché selon moi
Elle est selon moi la seule brosse à dents électrique qui soit performante, respectueuse des gencives et qui offre un résultat durable. Contrairement aux brosses rondes, elle brosse de bas en haut ce qui prévient du déchaussement, la brossette premium est bluffante , dents blanches et propres à chaque fois. Je me sens propre et sûr de moi. J’utilise également le Airfloss, c’est le combo parfait. Après, je ne fume pas, je ne mange pas de viande et peu de sucre du coup cela doit jouer en ma faveur. J’utilise la technologie Sonicare depuis +20 ans. Elle dure plusieurs années donc bonne investissement pour un produit utilisé plusieurs fois par jour, tous les jours. Le seul point négatif je dois avouer, c’est que depuis 7 ans, elles durent un peu moins longtemps (3 ans environ pour un prix plus élevé). Heureusement leur service clients est au top. Perso je n’en achèterai pas d’autres marques. J’ai trouvé la brosse qui me convient et mon dentiste est d’accord avec moi.
Pour
Efficace
Contre
Durabilité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Prestige HX9992/12 Brosse à dents électrique avec SenseIQ - Bleu nuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Prestige HX9992/12 Brosse à dents électrique avec SenseIQ - Bleu nuit
Max92
02/03/2026
France
Acheteur vérifié
Vraiment au TOP
La brosse à dents électrique idéale pour votre quotidien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Prestige 9900 HX9992/45 Brosse à dents rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Prestige 9900 HX9992/45 Brosse à dents rechargeable
Caro1255
24/02/2026
France
Acheteur vérifié
Excellente brosse à dents
Excellente brosse à dents qui détecte automatiquement si le brossage est trop fort. L’application est très pratique, on peut sélectionner le programme, il y a une aide au brossage qui est sympa.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Prestige 9900 HX9992/44 Brosse à dents rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Prestige 9900 HX9992/44 Brosse à dents rechargeable
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Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle
En 6 semaines par rapport à une brosse à dents manuelle.
En moins de 2 jours par rapport à une brosse à dents manuelle.