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Santé et bien-être en voiture

Santé et bien-être en voiture (24)

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Philips GoPure 5212
Purificateur d'air hautes performances essentiel

GP529BLKX1
  • CADR pour PM2.5 : 16 m³/heure
  • CADR pour COV : 11 m³/heure
  • CADR NO2/SO2 : 13 et 7,9 m³/heure
  • Formaldéhyde : 6 m³/heure
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  • Philips GoPure Style
  • Philips GoPure Style
  • Philips GoPure Style
  • Philips GoPure Style

Philips GoPure Style
Purificateur d'air pour voiture

GP561EX1/10
  • Filtration des particules de 0,004 µm
  • Rayons UV-C LED
  • Technologie HESAMax
  • Rafraîchissement de l'air 24 h/24 7 j/7
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  • Philips OlfaPure
  • Philips OlfaPure
  • Philips OlfaPure

Philips OlfaPure
Cartouche d'aromathérapie pour voiture - Solarium

LUMAC105BLKX1/1
  • Refresh
  • Floral et fruité
  • Parfum naturel de haute qualité
  • Élaboré en France
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  • Philips SaniFilter Plus 100

Philips SaniFilter Plus 100
Filtre pour purificateur d'air pour voiture

SNF100EX1/10
  • Piège les particules fines de 0,004 µm
  • Arrête la multiplication des MO
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  • Philips Thermal box
  • Philips Thermal box
  • Philips Thermal box
  • Philips Thermal box
  • Philips Thermal box
  • Philips Thermal box
  • Philips Thermal box

Philips Thermal box
Glacière

LUMTB520X1/00
  • Réfrigération et congélation rapides
  • Contrôle efficace de la température
  • Polyvalente et facile à utiliser
  • Conception durable assurant la longévité
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  • Philips OlfaPure
  • Philips OlfaPure
  • Philips OlfaPure

Philips OlfaPure
Cartouche d'aromathérapie voiture - Malodor Removal

LUMAC107BLKX1/1
  • Fonctionnel
  • Floral et aromatique
  • Parfum naturel de haute qualité
  • Élaboré en France
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  • Philips OlfaPure
  • Philips OlfaPure
  • Philips OlfaPure

Philips OlfaPure
Cartouche d'aromathérapie pour voiture - Ocean Bliss

LUMAC106BLKX1/1
  • Confort
  • Floral et marin
  • Parfum naturel de haute qualité
  • Élaboré en France
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  • Philips GoPure SelectFilter Plus
  • Philips GoPure SelectFilter Plus
  • Philips GoPure SelectFilter Plus
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  • Philips GoPure SelectFilter Plus
  • Philips GoPure SelectFilter Plus
  • Philips GoPure SelectFilter Plus

Philips GoPure SelectFilter Plus
Filtre pour purificateur d'air pour voiture

00947033
  • Filtre à air polyvalent pour voiture
  • Élimine jusqu'à 125 polluants
  • Filtre les particules fines PM1
  • Neutralise les gaz toxiques et odeurs
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  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box

Philips Car thermal box
Glacière pour voiture

LUMTB530X1/00
  • Refroidissement et congélation rapides*1
  • Garde le frais 48 h sans alimentation*2
  • Solution silencieuse et pratique
  • Conception durable
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  • Philips HESAMax Cartridge

Philips HESAMax Cartridge
Cartouche pour purificateur d'air pour voiture

HESA60EX1/10
  • Élimination bionique des gaz 24 h/24
  • Capacité d'absorption x 30
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  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box
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  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box
  • Philips Car thermal box

Philips Car thermal box
Glacière pour voiture

LUMTB510X1/00
  • Refroidissement et congélation rapides*1
  • Garde le frais 48 h sans alimentation*2
  • Solution silencieuse et pratique
  • Conception durable
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  • Philips OlfaPure 7200
  • Philips OlfaPure 7200
  • Philips OlfaPure 7200

Philips OlfaPure 7200
Diffuseur d'aromathérapie connecté pour voiture

LUMOP720BLKX1/1
  • Diffusion précise du parfum
  • Évite la cécité olfactive
  • Technologie de diffusion à sec + sûre
  • 10 parfums élaborés en France
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