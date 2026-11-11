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Éclairage automobile

Éclairage automobile (331)

1 - 12 sur 331 résultats
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  • Philips Ultinon Pro9200 HL
  • Philips Ultinon Pro9200 HL
  • Philips Ultinon Pro9200 HL

Philips Ultinon Pro9200 HL
Lampes LED automobiles aux performances inégalées

LUM11012U92X2/10
  • LED-HL [≈HIR2]
  • Jusqu'à 400 % de luminosité en plus
  • Large compatibilité
  • Style haut de gamme et sécurité
  • Lot de 2
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  • Philips Ultinon Pro9200 HL
  • Philips Ultinon Pro9200 HL
  • Philips Ultinon Pro9200 HL

Philips Ultinon Pro9200 HL
Lampes LED automobiles aux performances inégalées

LUM11362U92X2/10
  • LED-HL [≈H9/H11]
  • Jusqu'à 400 % de luminosité en plus
  • Large compatibilité
  • Style haut de gamme et sécurité
  • Lot de 2
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  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100

Philips Ultinon Pro9100
avec LED automobiles exclusives

LUM11005U91X2
  • Type de lampe : HB3/HB4
  • Jusqu'à 350 % plus lumineux
  • Lumière blanche et froide de 5 800 K
  • Garantie de 2 + 3 ans
  • Nombre de lampes : 2
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  • Philips Ultinon Pro7000 SI
  • Philips Ultinon Pro7000 SI
  • Philips Ultinon Pro7000 SI

Philips Ultinon Pro7000 SI
Excellente luminosité, conduite plus sûre

LUM11961CU70X2/10
  • Type de lampe : W5W
  • 12 V, blanc froid à 6 000 K
  • Système automobile avancé
  • Garantie de 2 + 1 ans
  • Nombre de lampes : 2
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Lampe xénon pour éclairage automobile

42403XV2S1
  • Type de lampe : D3S
  • 42 V, 35 W
  • Nombre de lampes : 1
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  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150

Philips X-tremeVision Pro150
Performances et durée de vie

00569428
  • Type de lampe : H7
  • 12 V, 55 W
  • Jusqu'à 150 % de luminosité en plus
  • Jusqu'à 450 h
  • Nombre de lampes : 2
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  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150

Philips X-tremeVision Pro150
Performances et durée de vie

9006XVPB1
  • Type de lampe : HB4
  • 12 V, 51 W
  • Jusqu'à 150 % de luminosité en plus
  • Jusqu'à 600 h
  • Nombre de lampes : 1
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  • Philips Ultinon Access
  • Philips Ultinon Access
  • Philips Ultinon Access

Philips Ultinon Access
Lampe pour éclairage avant

LUM11972U2500CX/10
  • LED-HL [≈H7,≈H18]
  • Lampe LED à installation directe
  • Design compact
  • Lumière blanche froide 6 000 K
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  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100

Philips Ultinon Pro9100
avec LED automobiles exclusives

LUM11972U91X2
  • Type de lampe : HB3/HB4
  • Jusqu'à 250 % de luminosité en plus
  • Lumière blanche et froide de 5 800 K
  • LED Lumileds TopContact
  • Nombre de lampes : 2
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  • Philips Ultinon Pro6000
  • Philips Ultinon Pro6000
  • Philips Ultinon Pro6000
  • Philips Ultinon Pro6000

Philips Ultinon Pro6000
Lampe LED pour éclairage avant

11342U6000X2/10
  • Type de lampe : H4
  • Jusqu'à 230 % de luminosité en plus**
  • Lampes LED automobiles Lumileds
  • Nombre de lampes : 2
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  • Philips Ultinon Pro6000 Standard
  • Philips Ultinon Pro6000 Standard
  • Philips Ultinon Pro6000 Standard

Philips Ultinon Pro6000 Standard
Lampe pour éclairage avant

LUM11972U60SX2/10
  • Type de lampe : H7
  • Lampe LED homologuée sur voie publique
  • 220 % de luminosité en plus
  • Lumière blanche pure de 5 800 K
  • Nombre de lampes : 2
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  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost

Philips Ultinon Pro6000 Boost
Lampe pour éclairage avant

LUM11258U60B2X2/10
  • Type de lampe : H1
  • Lampe LED homologuée sur voie publique
  • Compatibilité de parc élargie
  • Excellente luminosité
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  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.