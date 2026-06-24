Comment savoir si mon Philips OneBlade est complètement chargé ?

Plusieurs modèles de OneBlade sont équipés d'un seul voyant de charge sur le manche.



Si le voyant s'allume en continu dès que vous connectez votre OneBlade à une source d'alimentation, il indique uniquement que l'appareil est sous tension. Le voyant ne change pas pour indiquer que votre OneBlade est complètement chargé. Si c'est le cas de votre OneBlade, reportez-vous au manuel d'utilisation pour déterminer la durée de charge de votre appareil.



Si le voyant de sur le manche de votre OneBlade clignote lorsque vous le connectez à la source d'alimentation, il continuera à clignoter pendant la charge, puis s'allumera en continu une fois l'appareil complètement chargé. Le voyant s'éteint au bout de 30 minutes une fois votre OneBlade chargé, afin d'économiser de l'énergie.