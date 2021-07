Profitez d'un monde plus calme avec nos casques et écouteurs à réduction de bruit d'entrée de gamme. Un microphone capte les bruits ambiants et les casques ou les écouteurs réagissent en réduisant le niveau sonore des bruits que vous entendez. Résultat : vos podcasts ou vos listes de lecture sont beaucoup plus clairs et vous entendez moins les personnes autour de vous.