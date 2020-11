Aussi complexe que soit le parcours des soins cardiovasculaires pour les patients, les professionnels de santé disposent de moyens simples pour alléger la charge qui pèse sur les médecins et le passage du patient par l’ensemble des soins cardiovasculaires. Vous pouvez économiser du temps et rationaliser les coûts via des diagnostics plus rapides et précis et l’utilisation des données des systèmes informatiques pour améliorer les processus cliniques et les performances du service. En utilisant les bonnes informations au bon endroit et au bon moment, les opérations du service peuvent être considérablement améliorées.



En exploitant toutes les données dont ils disposent, les médecins et les professionnels de santé peuvent être plus efficaces dans leurs activités et surmonter les difficultés relatives aux données déconnectées et aux technologies complexes.