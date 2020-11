Aujourd’hui, les professionnels de santé sont sous pression pour prédire, prévenir et administrer de meilleurs soins à un nombre croissant de patients atteints de troubles cardiovasculaires. Pourtant, ils font face malgré les obstacles qu’ils rencontrent à chaque instant. Les cliniciens, qui voient des patients dont l’état est plus critique et présente plus de co-morbidités1, sont confrontés à des données déconnectées et à une technologie complexe.



Pour administrer des soins cardiovasculaires complets de qualité et optimiser les parcours de soins, toutes les différentes sources de données doivent être compilées, intégrées et exploitées pour appuyer les objectifs du service en matière d’opérations et de procédures. C’est un défi de taille étant donné la complexité intrinsèque de la plupart des systèmes d’information hospitaliers et le manque d’interopérabilité entre ces derniers2. Les cliniciens passent un temps précieux derrière un ordinateur à utiliser de nombreux outils informatiques différents pour s’assurer d’avoir une vision aussi exhaustive que possible de la santé du patient.