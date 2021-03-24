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Diagnostic de précision pour la cardiologie

Chaque diagnostic constitue un moment déterminant.

Améliorez les décisions grâce à des solutions de diagnostic cliniquement intelligentes, des processus de travail rationalisés et des informations exploitables pour les soins cardiaques. Créez des parcours de soins clairs, même pour les parcours les plus complexes de vos patients.

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    Pour parvenir à des diagnostics cardiaques de qualité malgré des volumes plus importants, des quantités toujours croissantes de données et des pressions budgétaires, il faut une efficacité rigoureuse dans les opérations quotidiennes.

    Optimisez les flux de travail et vos ressources en collaboration avec les équipes Philips.

    Nous sommes là pour vous aider à obtenir de meilleurs résultats cliniques en rendant les procédures complexes plus accessibles et reproductibles grâce à l’IA, en fournissant des informations pertinentes et lisibles à chaque étape de soins grâce à une gestion des données optimisée et en concevant avec vous les méthodes de travail de demain.

    Un patient s’explique par un geste de la main

    Flux de travail intégré essentiel à un traitement plus précoce

    L’identification précoce des patients atteints de maladies du myocarde afin d’instaurer un traitement conforme aux protocoles peut retarder la progression vers des stades avancés d’insuffisance cardiaque. Par ailleurs, la fiabilité du diagnostic et l’efficacité clinique sont essentielles pour une intervention précoce pratique. Deux médecins reconnus expliquent pourquoi.

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    • Inspirez-vous de l’expérience de vos pairs

      Portrait de sebastian kelle

      Pr. Sebastian Kelle, German Heart Center Berlin, Allemagne

      IRM cardiaque pour les patients atteints de COVID-19

      L’IRM cardiaque s’avère efficace pour évaluer les lésions myocardiques potentielles dans les phases aiguës et de convalescence de la COVID-19.

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      Portrait de teresa lopez

      Dr Teresa López-Fernández, hôpital universitaire La Paz, Madrid, Espagne

      Utilisation d’outils d’échographie avancés pour évaluer la dysfonction cardiaque liée au traitement du cancer

      Les méthodes chronophages sont remplacées par l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) de Philips dans la prévention de la cardiotoxicité.

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      Portrait de jonathon leipsic

      Pr. Jonathon Leipsic, Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C-B, Canada

      Analyse des artères coronaires par TDM

      Les tâches supplémentaires associées à la réalisation d’un plus grand nombre d’angiographies coronariennes par TDM entraînent un besoin accru d’automatisation.

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    • Inspirez-vous de l’expérience de vos pairs

      Portrait de raman danrad

      Dr Raman Danrad, École de médecine de l’université de Louisiane, Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis

      Impact de la TDM spectrale sur l’évaluation des artères coronaires et les résultats de l’examen

      L’angiographie coronarienne par TDM réalisée avec un scanner spectral fonctionnant à l’aide d’un détecteur améliore le flux de travail en éliminant un protocole distinct pour l’acquisition spectrale.

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      Cardiac & vascular institute sourient ensemble

      Miami Cardiac & Vascular Institute, Baptist Health South Florida, Miami, Floride, États-Unis

      Donner la priorité aux patients et améliorer l’efficacité des flux de travail et des parcours en cardiologie

      Les soins intégrés et orientés vers le patient nécessitent des technologies de flux de travail accompagnant les médecins dans la prise de décisions en fournissant des données pertinentes, lisibles et précises.

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      Portrait de pei ni jone

      Pr Alex Lee, Hôpital Prince de Galles, Hong Kong, Chine

      Imagerie photoréaliste en échocardiographie 3D

      Une source de lumière virtuelle permet la mise en évidence des structures et facilite la perception de la profondeur pour une meilleure interprétation des images de cardiopathies

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      Obtenez des diagnostics fiables de manière plus efficace grâce à des produits et services d’imagerie cardiaque intégrés conçus pour aider les équipes à travailler avec plus d’efficience tout au long du parcours de soins des patients.

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