Pour parvenir à des diagnostics cardiaques de qualité malgré des volumes plus importants, des quantités toujours croissantes de données et des pressions budgétaires, il faut une efficacité rigoureuse dans les opérations quotidiennes.



Optimisez les flux de travail et vos ressources en collaboration avec les équipes Philips.



Nous sommes là pour vous aider à obtenir de meilleurs résultats cliniques en rendant les procédures complexes plus accessibles et reproductibles grâce à l’IA, en fournissant des informations pertinentes et lisibles à chaque étape de soins grâce à une gestion des données optimisée et en concevant avec vous les méthodes de travail de demain.