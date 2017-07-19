Découvrez comment Philips vous aide à améliorer la vie des patients grâce aux résultats issus de scanners à détection spectrale dans l’imagerie TDM.
Philips
1986 : introduction du système d’imagerie par scanner TDM I.Q.
L'I.Q. est le premier scanner du secteur équipé d'un générateur de rayons X intégré à l'anneau, ce qui a révolutionné la TDM (en diminuant le temps d’acquisition) et a ouvert la voie à acquisition spiralée. Acquisition spiralée a transformé la TDM, passant d’une modalité très lente à une modalité plus rapide.
Avec l’avènement du scanner multicoupe, la transformation suivante de la TDM a introduit de nouvelles imageries, telles que l’imagerie cardiaque, et un mécanisme encore plus rapide.
L'I.Q. est le premier scanner du secteur équipé d'un générateur de rayons X intégré à l'anneau, ce qui a révolutionné la TDM (en diminuant le temps d’acquisition) et a ouvert la voie à acquisition spiralée.
Acquisition spiralée a transformé la TDM, passant d’une modalité très lente à une modalité plus rapide.
TDM Philips
Années 1990 : scanner multicoupe, simulateur et technologie de tube avancée
Philips a lancé les produits suivants :
Philips a lancé les produits suivants :
basé sur la détection
2016 : Philips IQon, le premier scanner à détection spectrale
Le scanner à détection spectrale a transformé la TDM classique en TDM quantitative. Le système Philips Spectral CT 7500 de deuxième génération reçoit le prix Aunt Minnie du meilleur nouvel appareil de radiologie en 2021.
2023 et après : comptage photonique*
La nouvelle technologie à comptage photonique* améliore la fiabilité clinique, l’efficacité des doses et l’imagerie ciblée.
* Non finalisé – autorisation de la FDA en attente.
Contrairement aux images TDM, les images de scanner à détection spectrale collectent 100 % du temps des informations spectrales, sans qu’aucune configuration ou programmation particulière ne soit nécessaire. Ainsi, vous pouvez analyser les données spectrales rétrospectivement pour chaque image à l’aide de différents outils d’affichage spectral. Il est alors possible notamment de régler le niveau mono-énergétique ou d’obtenir.
La TDM spectrale m’aide à différencier objectivement les prises de contraste des hémorragies, évitant ainsi d’effectuer une acquisition de suivi supplémentaire et de garder le patient en observation prolongée. Cela permet une réduction des coûts et des expositions aux rayons pour les patients1,2.
Ryan K. Lee, MD
Chef de service en radiologie, Einstein Healthcare Network
Compendium de recherches sur le scanner à détection spectrale
Avantages d’un scanner à détection spectrale
Analyse scientifique de l’imagerie en tomodensitométrie spectrale et biénergie
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
1 Les résultats des témoignages clients ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier. 2 Source : Naveed, J of Neurointerventional Surgery, 2020, “Utilizing dual energy CT to distinguish blood from contrast leakage following middle meningeal artery embolization for chronic subdural hematomas” – inclus à titre de justification Les scanners iQon Spectral CT et Spectral CT7500 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mars 2023. Le scanner Spectral CT 7500 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0123 . Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2023
Le scanner iQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2023
1 Les résultats des témoignages clients ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
2 Source : Naveed, J of Neurointerventional Surgery, 2020, “Utilizing dual energy CT to distinguish blood from contrast leakage following middle meningeal artery embolization for chronic subdural hematomas” – inclus à titre de justification
Les scanners iQon Spectral CT et Spectral CT7500 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique.
Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic.
Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mars 2023.
Le scanner Spectral CT 7500 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0123 . Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2023
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