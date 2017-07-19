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Scanner spectral IQon
Bloc générique du scanner spectral

Optez pour l’innovation. Découvrez la nouvelle génération de scanners multi-énergies.

Avec le scanner Philips à détection spectrale, effectuez des acquisitions comme vous le feriez d’habitude pour obtenir des données et spectrales rapides et à faible dose. Le scanner multi-énergies permet de réaliser des acquisitions en une seule exposition, sans modes d’acquisition spéciaux, et avec des résultats disponibles à la demande. Plus besoin de choisir entre l’affichage des structures anatomiques et l’identification de la composition des matériaux.

Plus de 40 ans d’innovation en matière de TDM 

Découvrez comment Philips vous aide à améliorer la vie des patients grâce aux résultats issus de scanners à détection spectrale dans l’imagerie TDM.

TDM classique
Philips

Transformation par l’acquisition en spirale

1986 : introduction du système d’imagerie par scanner TDM I.Q.

L'I.Q. est le premier scanner du secteur équipé d'un générateur de rayons X intégré à l'anneau, ce qui a révolutionné la TDM (en diminuant le temps d’acquisition) et a ouvert la voie à acquisition spiralée.

 

Acquisition spiralée a transformé la TDM, passant d’une modalité très lente à une modalité plus rapide.

Avec l’avènement du scanner multicoupe, la transformation suivante de la TDM a introduit de nouvelles imageries, telles que l’imagerie cardiaque, et un mécanisme encore plus rapide.

Améliorations de la
TDM Philips

Innovations des systèmes TDM

Années 1990 : scanner multicoupe, simulateur et technologie de tube avancée

Philips a lancé les produits suivants :

  • Premier scanner multicoupe, le CT Twin, un scanner 2 coupes qui a transformé la TDM avec son concept multicoupe
  • Premier simulateur TDM, à l’aide du logiciel ACQSIM CT
  • Premier scanner dédié à l'oncologie, l'ACQSIM CT, TDM de 85 cm à une seule coupe.
  • L’AV Expander, un système scanner révolutionnaire avec un tube porteur de liquide

Scanner multi-énergies
basé sur la détection

Réception TDM classique

2016 : Philips IQon, le premier scanner à détection spectrale

Le scanner à détection spectrale a transformé la TDM classique en TDM quantitative. Le système Philips Spectral CT 7500 de deuxième génération reçoit le prix Aunt Minnie du meilleur nouvel appareil de radiologie en 2021.

Technologie spectrale à comptage photonique*

Comptage photonique

2023 et après : comptage photonique*

La nouvelle technologie à comptage photonique* améliore la fiabilité clinique, l’efficacité des doses et l’imagerie ciblée.

* Non finalisé – autorisation de la FDA en attente.

Pourquoi la TDM spectrale

Pourquoi choisir la TDM spectrale ?

Contrairement aux images TDM, les images de scanner à détection spectrale collectent 100 % du temps des informations spectrales, sans qu’aucune configuration ou programmation particulière ne soit nécessaire. Ainsi, vous pouvez analyser les données spectrales rétrospectivement pour chaque image à l’aide de différents outils d’affichage spectral. Il est alors possible notamment de régler le niveau mono-énergétique ou d’obtenir.

Voyez-vous la différence ? 


Déplacez le curseur pour comparer des résultats spectraux avec des résultats de TDM classique.

TDM classique Scanner à détection spectrale
TDM classique Scanner à détection spectrale
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Principales caractéristiques du scanner à détection spectrale

Dr Douek
La TDM spectrale m’aide à différencier objectivement les prises de contraste des hémorragies, évitant ainsi d’effectuer une acquisition de suivi supplémentaire et de garder le patient en observation prolongée. Cela permet une réduction des coûts et des expositions aux rayons pour les patients1,2.

Ryan K. Lee, MD

Chef de service en radiologie, Einstein Healthcare Network

En savoir plus sur le scanner à détection spectrale

Photo du système Philips Spectral CT 7500

Compendium de recherches sur le scanner à détection spectrale

En savoir plus (1.38MB)
Photo d’un clinicien et d’un patient avec un système de scanner à détection spectrale

Avantages d’un scanner à détection spectrale

En savoir plus (1.87MB)
Couverture de la brochure produit du système Philips Spectral CT 7500

Analyse scientifique de l’imagerie en tomodensitométrie spectrale et biénergie

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1 Les résultats des témoignages clients ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.

2 Source : Naveed, J of Neurointerventional Surgery, 2020, “Utilizing dual energy CT to distinguish blood from contrast leakage following middle meningeal artery embolization for chronic subdural hematomas” – inclus à titre de justification

 

Les scanners iQon Spectral CT et Spectral CT7500 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. 
 

Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic.

Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mars 2023.

 

Le scanner Spectral CT 7500 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0123 . Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2023


Le scanner iQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2023

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