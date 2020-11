Philips Lumify est une solution d’échographie portable puissante qui utilise une technologie portable pour accélérer vos évaluations et vos décisions lors de vos diagnostics. Avec une sonde légère et sans batterie pour une utilisation mobile, une plateforme collaborative et une connectivité pratique pour le partage de données, Lumify vous offre un large éventail d’applications, en temps réel.