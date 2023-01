Quel que soit le stade de transformation de votre établissement de santé, les experts en financement de PhilipsCapital sont là pour vous aider à prendre des décisions éclairées afin de réussir.



Tirez parti de notre expertise digitale et financière pour mettre en oeuvre de manière rentable de nouveaux modèles de télésanté et de nouveaux flux de travail digitaux. Améliorez la valeur clinique et opérationnelle de vos investissements grâce à notre approche de partenariat avec partage des risques et à nos structures de financement pour la gestion de parc. Améliorez vos performances environnementales avec des solutions de financement conçues pour optimiser l’utilisation des ressources rares et créer des structures de services circulaires.



Faites progresser votre transformation en matière de soins de santé grâce à un partenaire stratégique en matière de santé et de financement à vos côtés.