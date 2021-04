Philips s’est associé à Masimo afin d’optimiser les performances cliniques de ses solutions de monitorage patient. Les technologies de capteurs et de traitement des signaux sont un composant essentiel des solutions de monitorage patient, et Masimo est à l’origine de constantes innovations dans ce domaine. On estime que la technologie Masimo SET® est utilisée sur plus de 100 millions de patients dans les hôpitaux du monde entier. Masimo rainbow SET™, disponible sur les moniteurs Philips, est une plate-forme de monitorage non invasif et continu de l’hémoglobine dont l’efficacité clinique a été démontrée1.