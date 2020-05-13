Solution Hybride en bloc opératoire

Vos pratiques évoluent. Les technologies s'adaptent ! Le bloc opératoire hybride ouvre la porte à de nouvelles procédures dans un cadre conçu pour réaliser des interventions ouvertes et mini-invasives. Le bloc opératoire hybride de Philips est une solution unique en son genre pensée pour s'adapter à la méthode de travail qui conviendra le mieux à de nombreuses équipes.
Obtenez les informations qui feront la différence pour améliorer les soins aux patients grâce au guidage par l'image 2D et 3D, leader sur le marché, et aux mesures strictes de contrôle des infections et de gestion des doses de rayons X. Le système de thérapie guidée par l'image Philips Azurion est le cœur de votre bloc opératoire hybride avancé, permettant aux équipes cliniques d'exploiter facilement et intuitivement une multitude d'indications cliniques. Nos suites cliniques offrent un portefeuille large et adaptable de technologies, de dispositifs et de services intégrés pour les procédures cardiaques, vasculaires, pulmonaires, neurologiques et de la colonne vertébrale dans le cadre de votre bloc opératoire hybride.
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Le système de thérapie guidée par l'image Philips Azurion est le cœur de votre bloc opératoire hybride avancé, permettant aux équipes cliniques d'exploiter facilement et intuitivement une multitude d'indications cliniques. Nos suites cliniques offrent un portefeuille large et adaptable de technologies, de dispositifs et de services intégrés pour les procédures cardiaques, vasculaires, pulmonaires, neurologiques et de la colonne vertébrale dans le cadre de votre bloc opératoire hybride.
Avec le système Azurion, nous serons en mesure de continuer à faire de la chirurgie traditionnelle, qui ne disparaît pas, et de bénéficier de toutes les technologies qui pourraient voir le jour à l'avenir. Je pense que nous sommes bien placés pour disposer de trois salles d'opération hybrides Philips, qui nous accompagneront pendant de très nombreuses années, grâce à leur évolutivité."
Amy Bush
Vice President, Operations cliniques, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, U.S.A
Nous vous aidons à concevoir une solution de bloc opératoire qui répond à vos besoins actuels et futurs. Nos équipes de conception et de projet peuvent travailler sur des éléments clés du projet ou fournir une solution complète clé en main. Nous partons de vos ressources existantes et vous offrons un large éventail de choix parmi les derniers leaders technologiques grâce à notre réseau de partenaires en matière de salles d'opération.
Avec plus de 1000 projets dans le monde, nous avons rassemblé notre expérience dans ce livre exclusif de plus de 100 pages avec des informations et de l'inspiration pour votre bloc opératoire hybride.
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Solutions pour la chirurgie vasculaire avec nos systèmes d'imagerie de pointe, nos outils cliniques avancés et nos dispositifs vasculaires. Proposé par Philips thérapie guidée par l'image.Cliquez ici pour en savoir plus
Nos systèmes d'imagerie de pointe, nos outils cliniques avancés et nos dispositifs permettent aux chirurgiens de décider, de guider, de traiter et de confirmer les résultats.Cliquez ici pour en savoir plus
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La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2022.
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