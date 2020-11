Solution IntelliSpace Enterprise Imaging

Grâce à une compréhension fondamentale du processus de radiologie, la solution Philips IntelliSpace Radiology Workspace contribue à la réalisation de votre objectif lié à la prise en charge optimale des patients tout en offrant des outils de rationalisation avancés. Ainsi, vous pouvez consacrer votre temps précieux à relever des défis diagnostiques plutôt qu’à parcourir le logiciel.

La solution Radiology WorkSpace offre une interface utilisateur intuitive personnalisable et des outils de gestion des processus de travail avancés qui réduisent le nombre d’étapes nécessaires à la visualisation et à l’interprétation des examens. Elle optimise la présentation de l’affichage, présente les données relatives aux examens antérieurs du patient de façon chronologique, automatise les protocoles d’affichage d’images et propose des fonctions personnalisables et des raccourcis clavier pour que vous puissiez vous concentrer sur les images plutôt que sur le système.