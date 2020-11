Ventilateur Philips V60 Plus

VNI et OHD : une association efficace

Le ventilateur Philips V60 Plus* intègre une fonction de ventilation non invasive (VNI) et d’oxygénothérapie à haut débit (OHD) sur un seul appareil.

Il améliore l’efficacité des processus de travail et de la prise en charge des patients, ce qui permet aux cliniciens d’adapter facilement et rapidement les traitements en fonction de l’évolution constante de l’état des patients.

Dédié à l’intervention précoce en cas de défaillance respiratoire, le V60 Plus accélère la mise en œuvre du traitement et améliore le confort du patient.

Disponible en version autonome ou sous forme de mise à niveau de votre ventilateur Philips V60.