La pathologie est la pierre angulaire de la prise en charge du cancer. Aujourd’hui, les pathologistes influencent une grande partie des protocoles cliniques et des décisions thérapeutiques dans la prise en charge du cancer. À mesure que la complexité et le volume des traitements évoluent, les services de pathologie et de laboratoire doivent établir des diagnostics rapides pour un traitement efficace et personnalisé du cancer. Par ailleurs, les pathologistes sont confrontés à une pression grandissante dans des systèmes de santé de plus en plus complexes et en constante évolution.

Combiner innovation technologique et expertise aide les pathologistes à influencer positivement les systèmes de santé et les résultats des traitements. La pathologie numérique aide à exploiter des informations plus riches sur les tissus que l’œil nu ne saurait observer. L’amélioration de l’acquisition, du stockage et du traitement a permis de poursuivre la mission globale qui consiste à appliquer les techniques informatiques à la pathologie.