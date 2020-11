Toutes les PPC autopilotées ne sont pas équivalentes pour le traitement des troubles respiratoires du sommeil : évaluation sur banc d’essai de 11 dispositifs disponibles sur le marché

Zhu K, Roisman G, Aouf S, Escourrou P. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. J Clin Sleep Med. 2015 Jul 15;11(7):725-34





Equivalence entre une PPC autopilotée et une PPC constante dans le traitement à domicile du SAS

Nussbaumer Y, Bloch KE, Genser T, Thurnheer R. Equivalence of autoadjusted and constant continuous positive airway pressure in home treatment of sleep apnea. Chest. 2006 Mar;129(3):638-43



Adhésion thérapeutique et bénéfices d’un traitement par PPC avec Flex vs sans

Aloia MS, Stanchina M, Arnedt JT, Malhotra A, Millman RP. Treatment Adherence and Outcomes in Flexible vs Standard Continuous Positive Airway Pressure Therapy. Chest. 2005;127(6):2085-2093



Une PPC avec un relâchement de pression à l’expiration (C-Flex+) est aussi efficace que la PPC dans le traitement du SAOS

Krawietz M, Garcia C, Pilz C, Glos M, Dieckeer B, Fietze I, Penzel T. CPAP with Pressure Relief during Exhalation (C-Flex+) is as Effective as CPAP in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea. J Sleep Disord Ther. 2017;6:268



Étude de validation d’une PPC auto avec le mode de confort P-Flex

Gentina T, Codron F, Jounieaux F, Lamblin C, Dernis JM, Bure M, Fortin F. Étude de validation d’une PPC auto avec le mode de confort P-Flex. Médecine du Sommeil 2015 Jan-Mar;12(1):37





Étude de perception d’un appareil de PPC auto de nouvelle génération, PR1 P-Flex

d'Ortho MP, Philippe C, Recart D, Prigent A, Bout JC, Lacassagne L, Checroun V, Escourrou P, Pinet C, Martin F, Makhlouf L. Étude de perception d’un appareil de PPC auto de nouvelle génération, PR1 P-Flex. Médecine du Sommeil. 2016 Jan-Mar;13(1):31-32





Détection du statut des voies aériennes supérieures et des évènements respiratoires par un dispositif de PPC actuel

Li QY, Berry RB, Goetting MG, Staley B, Soto-Calderon H, Tsai SC, Jasko JG, Pack AI, Kuna ST. Detection of upper airway status and respiratory events by a current generation positive airway pressure device. Sleep. 2015 Apr 1;38(4):597-605



Interventions pour améliorer l’observance chez des patients SAS non observants sous PPC standard

Ballard RD, Gay PC, Strollo PJ. Interventions to improve compliance in sleep apnea patients previously non-compliant with continuous positive airway pressure. J Clin Sleep Med. 2007 Dec 15;3(7):706-12



BiPAP autopilotée avec relâchement de pression à l’expiration comme traitement de rattrapage pour des patients SAOS, avec une faible observance sous PPC, mieux traités : étude pilote

Gentina T, Fortin F, Douay B, Dernis JM, Herengt F, Bout JC, Lamblin C. Auto bi-level with pressure relief during exhalation as a rescue therapy for optimally treated obstructive sleep apnea patients with poor compliance to continuous positive airways pressure therapy: a pilot study. Sleep Breath. 2011 Jan;15(1):21-7



Efficacité du traitement BiPAP Auto chez des patients avec un SAOS non répondants ou intolérants à la PPC

Carlucci A, Ceriana P, Mancini M, Cirio S, Pierucci P, D'Artavilla Lupo N, Gadaleta F, Morrone E, Fanfulla F. Efficacy of Bilevel-auto Treatment in Patients with Obstructive Sleep Apnea Not Responsive to or Intolerant of Continuous Positive Airway Pressure Ventilation. J Clin Sleep Med. 2015 Sep 15;11(9):981-5





