Contrôlez facilement les applications compatibles depuis la table dans le champ stérile grâce au module à écran tactile optimisé Azurion Pro. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement. Contrôler ces applications dans la salle d’examen peut vous faire gagner du temps, réduire l’encombrement de l’équipement et vous aider à vous concentrer sur le patient.
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Pour favoriser un travail d’équipe efficace, une personne peut consulter l’image en temps réel sur la console FlexSpot dans la salle de commande tandis qu’une autre la visualise sur le module à écran tactile Pro dans la salle d’examen. Vous pouvez régler facilement tous les paramètres radiologiques, effectuer un balayage de l’image clinique et sélectionner des images pour les consulter et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Stocker et réutiliser les positions du système est on ne peut plus facile.
Favorise un travail d’équipe efficace
Pour favoriser un travail d’équipe efficace, une personne peut consulter l’image en temps réel sur la console FlexSpot dans la salle de commande tandis qu’une autre la visualise sur le module à écran tactile Pro dans la salle d’examen. Vous pouvez régler facilement tous les paramètres radiologiques, effectuer un balayage de l’image clinique et sélectionner des images pour les consulter et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Stocker et réutiliser les positions du système est on ne peut plus facile.
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Pour favoriser un travail d’équipe efficace, une personne peut consulter l’image en temps réel sur la console FlexSpot dans la salle de commande tandis qu’une autre la visualise sur le module à écran tactile Pro dans la salle d’examen. Vous pouvez régler facilement tous les paramètres radiologiques, effectuer un balayage de l’image clinique et sélectionner des images pour les consulter et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Stocker et réutiliser les positions du système est on ne peut plus facile.
Pour favoriser un travail d’équipe efficace, une personne peut consulter l’image en temps réel sur la console FlexSpot dans la salle de commande tandis qu’une autre la visualise sur le module à écran tactile Pro dans la salle d’examen. Vous pouvez régler facilement tous les paramètres radiologiques, effectuer un balayage de l’image clinique et sélectionner des images pour les consulter et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Stocker et réutiliser les positions du système est on ne peut plus facile.
Communication très claire
Communication très claire
Un large pointeur souris peut être affiché sur votre image en direct dans la salle d’examen et de commande pour une communication claire. En cas d’équipes comprenant de nombreuses personnes dans la salle d’examen, cela facilite la communication afin qu’elles puissent se concentrer sur la procédure.
Communication très claire
Un large pointeur souris peut être affiché sur votre image en direct dans la salle d’examen et de commande pour une communication claire. En cas d’équipes comprenant de nombreuses personnes dans la salle d’examen, cela facilite la communication afin qu’elles puissent se concentrer sur la procédure.
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Un large pointeur souris peut être affiché sur votre image en direct dans la salle d’examen et de commande pour une communication claire. En cas d’équipes comprenant de nombreuses personnes dans la salle d’examen, cela facilite la communication afin qu’elles puissent se concentrer sur la procédure.
Un large pointeur souris peut être affiché sur votre image en direct dans la salle d’examen et de commande pour une communication claire. En cas d’équipes comprenant de nombreuses personnes dans la salle d’examen, cela facilite la communication afin qu’elles puissent se concentrer sur la procédure.
Signaux visuels clairs
Signaux visuels clairs
La nouvelle interface utilisateur du module à écran tactile Pro, avec son arrière-plan noir typique, facilite la visibilité des informations dont vous avez besoin. Les applications et étapes actives sont mises en évidence pour fournir des conseils supplémentaires à l’utilisateur.
Signaux visuels clairs
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Positionnement flexible
Positionnement flexible
Le module à écran tactile optimisé Pro peut être placé sur le côté de la table, à son extrémité pour les manipulateurs, ou dans la salle de commande, s’adaptant ainsi à différents types de procédures et de méthodes de travail. Jusqu’à trois modules à écran tactile peuvent être intégrés à un seul système.
Positionnement flexible
Le module à écran tactile optimisé Pro peut être placé sur le côté de la table, à son extrémité pour les manipulateurs, ou dans la salle de commande, s’adaptant ainsi à différents types de procédures et de méthodes de travail. Jusqu’à trois modules à écran tactile peuvent être intégrés à un seul système.
Positionnement flexible
Le module à écran tactile optimisé Pro peut être placé sur le côté de la table, à son extrémité pour les manipulateurs, ou dans la salle de commande, s’adaptant ainsi à différents types de procédures et de méthodes de travail. Jusqu’à trois modules à écran tactile peuvent être intégrés à un seul système.
Le module à écran tactile optimisé Pro peut être placé sur le côté de la table, à son extrémité pour les manipulateurs, ou dans la salle de commande, s’adaptant ainsi à différents types de procédures et de méthodes de travail. Jusqu’à trois modules à écran tactile peuvent être intégrés à un seul système.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
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Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité
Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, de mesurer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie afin d’accélérer la planification du plan de traitement optimal et de faciliter la navigation.
Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, de mesurer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie afin d’accélérer la planification du plan de traitement optimal et de faciliter la navigation.
Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, de mesurer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie afin d’accélérer la planification du plan de traitement optimal et de faciliter la navigation.
Améliore la visibilité des détails
Améliore la visibilité des détails
Pour faciliter la navigation, il vous suffit de zoomer sur la radiographie et/ou l’image de feuille de route avec vos doigts. L’image est agrandie de 200 %. Avec l’option Dual Fluoro, l’image agrandie reste à l’écran pendant la procédure.
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Pour faciliter la navigation, il vous suffit de zoomer sur la radiographie et/ou l’image de feuille de route avec vos doigts. L’image est agrandie de 200 %. Avec l’option Dual Fluoro, l’image agrandie reste à l’écran pendant la procédure.
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Pour favoriser un travail d’équipe efficace, une personne peut consulter l’image en temps réel sur la console FlexSpot dans la salle de commande tandis qu’une autre la visualise sur le module à écran tactile Pro dans la salle d’examen. Vous pouvez régler facilement tous les paramètres radiologiques, effectuer un balayage de l’image clinique et sélectionner des images pour les consulter et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Stocker et réutiliser les positions du système est on ne peut plus facile.
Favorise un travail d’équipe efficace
Pour favoriser un travail d’équipe efficace, une personne peut consulter l’image en temps réel sur la console FlexSpot dans la salle de commande tandis qu’une autre la visualise sur le module à écran tactile Pro dans la salle d’examen. Vous pouvez régler facilement tous les paramètres radiologiques, effectuer un balayage de l’image clinique et sélectionner des images pour les consulter et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Stocker et réutiliser les positions du système est on ne peut plus facile.
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Pour favoriser un travail d’équipe efficace, une personne peut consulter l’image en temps réel sur la console FlexSpot dans la salle de commande tandis qu’une autre la visualise sur le module à écran tactile Pro dans la salle d’examen. Vous pouvez régler facilement tous les paramètres radiologiques, effectuer un balayage de l’image clinique et sélectionner des images pour les consulter et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Stocker et réutiliser les positions du système est on ne peut plus facile.
Communication très claire
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Communication très claire
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Communication très claire
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Signaux visuels clairs
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Positionnement flexible
Positionnement flexible
Le module à écran tactile optimisé Pro peut être placé sur le côté de la table, à son extrémité pour les manipulateurs, ou dans la salle de commande, s’adaptant ainsi à différents types de procédures et de méthodes de travail. Jusqu’à trois modules à écran tactile peuvent être intégrés à un seul système.
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Positionnement flexible
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Le module à écran tactile optimisé Pro peut être placé sur le côté de la table, à son extrémité pour les manipulateurs, ou dans la salle de commande, s’adaptant ainsi à différents types de procédures et de méthodes de travail. Jusqu’à trois modules à écran tactile peuvent être intégrés à un seul système.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
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Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité
Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, de mesurer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie afin d’accélérer la planification du plan de traitement optimal et de faciliter la navigation.
Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité
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Améliore la visibilité des détails
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La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Dekra Certification BV 0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Février 2017
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