IntraSight Plateforme d’applications interventionnelles

La plateforme d’applications IntraSight réunit l’imagerie échographique, la physiologie, le recalage automatique* et l’outil logiciel afin d’identifier précisément les maladies coronariennes et les vasculopathies périphériques et de mettre en place des plans de traitement optimisés. IntraSight repose sur une nouvelle plateforme de base conçue pour répondre aujourd’hui et demain à vos besoins en constante évolution au sein des salles.