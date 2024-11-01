DreamStation 2 CPAP Advanced

L’appareil DreamStation 2 Advanced est destiné à fournir un traitement personnalisé et à s’adapter aux besoins de votre patient¹. Il est conçu pour offrir une efficacité opérationnelle et une expérience utilisateur simplifiée, notamment une configuration flexible, un humidificateur et un modem entièrement intégrés, des fonctions avancées visant à améliorer le confort des utilisateurs et des outils de gestion des patients.