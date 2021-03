Cette plate-forme vous donne accès à une base de données de formations cliniques régulièrement mise à jour. Elle peut contenir des instructions étape par étape sur l’utilisation des applications, des vidéos cliniques, des livres blancs et autres documents. Les supports varient selon les modalités de formation. Tous les utilisateurs du système ont accès à la vaste gamme de supports éducatifs cliniques via l’écran principal ou via chaque application d’IntelliSpace Portal 7.0.