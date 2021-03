Cette suite permet une analyse complète et comprend des protocoles de traitement dédiés aux examens planaires et SPECT, pour des applications d’imagerie rénale, pulmonaire, corps entier/osseuse, cardiaque (premier passage, shunt et MUGA), gastrique, œsophagienne, hépato-biliaire et endocrinienne. Elle est également équipée du logiciel Philips AutoSPECT Pro, qui exécute des opérations rapides et automatisées de reconstruction et de réorientation en gammatomographie. De plus, de nouveaux protocoles d’affichage ainsi que différents outils permettent de contrôler régulièrement la qualité des caméras de gammatomographie.