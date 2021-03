Découvrez un environnement de visualisation et d’analyse des images IM et multimodalités à la fois simple et performant destiné à l’évaluation clinique des examens planaires IM, SPECT, SPECT/TDM, TEP/TDM et TEP/IRM. L’application présente les caractéristiques suivantes :  Possibilité d’ajouter des études à la liste des examens et visualisation par lots  Affichage des images volumiques MPR, MIP et 3D fusionnées  Visualisation par coupe pour l’affichage des coupes obliques  SUV mesures 2D et 3D : SUV poids corporel, SUV masse maigre, SUV surface corporelle et SUV indice de masse corporelle  Segmentation 3D automatisée des lésions à partir de la valeur SUV ou de la valeur SUV maximale en pourcentage et possibilité d’exporter des contours 3D au format DICOM-RT Structure  Enregistrement de zones d’interêt RTstruct pour les systèmes de planification de radiothérapie  Éditeur pour la personnalisation de l’affichage