Cette application est un outil avancé d’affichage et de quantification cardiovasculaire reposant sur un processus de travail intelligent et des mesures d’assurance qualité permettant de renforcer la précision des résultats. Vous pouvez ainsi quantifier la perfusion, la fonction cardiaque et la viabilité myocardique sur plusieurs écrans d’affichage, puis créer des rapports à partir de modèles personnalisables. L’application Corridor4DM5 v2013 comprend également une fonction d’évaluation du calcium cardiaque visant à renforcer la fiabilité du diagnostic. Elle permet désormais l’affichage sur plusieurs moniteurs ainsi que la mesure de la réserve coronaire. 5 Corridor4DM est une marque déposée d’Invia, LLC