Ce progiciel de traitement permet d’identifier des régions actives dans le cerveau en repérant les changements métaboliques et hémodynamiques qui ont lieu dans le cortex cérébral activé. Les calculs sont réalisés à partir d’un paradigme bloc, d’un paradigme événement ou avec des données à l’état de repos. Les prétraitements automatisés, tels que l’enregistrement des clichés dynamiques ou l’enregistrement de référence anatomique optimisent les processus de travail. De plus, l’utilisateur peut obtenir une analyse détaillée des données, telles que le temps moyen de réponse, l’affichage des résultats de recalage dans les clichés dynamiques, etc. L’exportation des résultats fonctionnels vers d’autres nœuds DICOM, tels que les appareils de planification chirurgicale, est prévue dans la configuration de base.