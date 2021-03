Cette application facilite l’évaluation visuelle dans divers contextes d’examen. Le progiciel permet une analyse volumétrique fonctionnelle complète des ventricules (par ex. sans les corrections des muscles papillaires) ainsi qu’une segmentation destinée à la création de paramètres fonctionnels globaux (par ex. cinétique pariétale, épaisseur et épaississement). De plus, il comprend une fonction de rehaussement spatiale basé sur la variation d’intensité en signal, ainsi qu’une fonctionnalité de signets indiquant les données pertinentes, susceptibles d’être enregistrées ou transférées à d’autres médecins.