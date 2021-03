Cette application permet de quantifier le processus destructif des pneumopathies diffuses (emphysème, amiantose, anthracose) et de localiser les zones spécifiques des poumons qui sont affectées. Elle segmente automatiquement les poumons gauche et droit pour déterminer le volume pulmonaire total (cc), le volume malade (cc) et le pourcentage de chaque poumon atteint. Vous pouvez également segmenter les voies respiratoires, atteindre les lignes médianes et mesurer les paramètres tels que le diamètre de la lumière et l’épaisseur pariétale.