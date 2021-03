Cette application développée en exclusivité par Philips, calcule et affiche des cartes paramétriques qui identifient les zones de tissus viables chez les patients victimes d’un accident vasculaire cérébral et aident à la planification du traitement. De plus, elle comprend un ensemble de méthodes permettant d’identifier les régions où la circulation collatérale est plus élevée. Le programme corrige automatiquement tout recalage erroné ou artefact de mouvement, et affiche des relevés récapitulatifs permettant de distinguer les tissus infarcis viables et non viables. Des relevés de perméabilité sont fournis de manière standard et l’application offre, en option, des algorithmes de sensibilité temporelle.