Cette application de post-traitement non invasive fournit des mesures semi-automatiques de l’aorte et de la valve aortique. Elle permet la segmentation modélisée de la valve aortique, de l’aorte ascendante et du ventricule gauche ainsi que la détection semi-automatisée des ostia coronaires. Elle assure également la détection semi-automatisée des plans et mesures de l’anneau aortique, de la chambre de chasse ventriculaire gauche, de la jonction sinotubulaire, du sinus de Valsalva, de l’aorte ascendante et de la distance jusqu’aux ostia coronaires afin de déterminer la taille de la prothèse TAVI. Elle fournit également un angle de départ raisonnable de l’arceau pour le déploiement de la prothèse. Parmi les mesures automatiques récemment ajoutées se trouvent la hauteur du sinus coronaire gauche et droit, la hauteur du sinus non coronaire et l’inclinaison de l’aorte.