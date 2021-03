L’application CT Comprehensive Cardiac Analysis (CCA) d’analyse cardiaque et fonctionnelle VG/VD délimite les contours endocardiques et épicardiques des cavités cardiaques afin de calculer la fraction d’éjection, le volume d’éjection systolique, le débit cardiaque ainsi que la masse des ventricules gauche et droit. Elle vous permet de visualiser l’intégralité de l’arbre coronaire et d’analyser la morphologie de la lumière vasculaire ainsi que le diamètre libre de la lumière. Vous pouvez également procéder à l’analyse fonctionnelle des ventricules et de la morphologie des cavités cardiaques et des valves en 3D grâce à un mode ciné dynamique. Les calculs suivants ont été ajoutés : volume de régurgitation et indice de fraction, volumes de remplissage précoce et tardif (actif et passif) des VD/VG et taux de remplissage précoce et tardif du VG.