DynaCAD Lung Visualisation avancée pour les examens par TDM du thorax

DynaCAD Lung est un système de détection assistée par ordinateur (CAD) sans fournisseur qui fournit un ensemble d’outils automatisés performants permettant aux radiologues d’analyser des examens par TDM multicoupes du thorax. Grâce à des modèles de rapport flexibles et à un recalage automatisé des images, DynaCAD Lung facilite l’affichage et la navigation synchrones de plusieurs examens de patient pour une consultation initiale et une comparaison aisée des résultats d’examen actuels et antérieurs.