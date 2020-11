L’Ingenia Elition S délivre une superbe qualité d’image et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus rapidement¹. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D. La productivité élevée est obtenue à l’aide des fonctions d’imagerie telles que SmartExam², la transmission parallèle 4D et ScanWise Implant³. Ces améliorations ont été rendues possibles grâce à une association de nouvelles conceptions de gradient et RF, accompagnée de technologies d’accélération comme Compressed SENSE. En outre, l’Ingenia Elition S offre une expérience immersive audiovisuelle pour apaiser les patients et les guider tout au long des examens, ce qui améliore l’expérience IRM.