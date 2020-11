Le Wisp pédiatrique a véritablement été conçu pour les enfants. La courbure de son coussinet a été modifiée afin de s’adapter spécifiquement aux tailles et structures osseuses des patients pédiatriques. Compact et léger, ce masque est disponible avec plusieurs tailles de coussinet. Il est également équipé d’une molette pratique de correction des fuites et comprend des motifs textiles adaptés aux enfants afin d’offrir une expérience positive à vos plus jeunes patients.