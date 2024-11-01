Vous concentrer sur les patients, pas sur la technologie

SmartWorkflow réduit considérablement le nombre d’étapes nécessaires à la réalisation d’un examen IRM, grâce à la préparation guidée du patient en moins d’une minute, à la détection du patient sans contact et au démarrage des examens de routine d’un simple clic. Associé à nos antennes Breeze extrêmement légères, il permet de réduire le délai de rotation de 30 %⁴ pour que votre service IRM reste dans les temps. Résultat ? Des examens plus courts et une meilleure expérience IRM pour votre personnel et vos patients.