Ce système d’IRM 1.5T innovant est équipé de l’aimant BlueSeal, une exclusivité Philips, pour des opérations presque sans hélium. Il intègre également une multitude de technologies axées sur l’IA² pour simplifier et automatiser les tâches cliniques et opérationnelles les plus complexes. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’essentiel : vos patients. Cette solution révolutionnaire est conçue pour aider à maximiser la productivité de votre service d’IRM, accélérer les examens, permettre aux cliniciens de prendre des décisions cliniques éclairées et contrôler les coûts liés à l’IRM.
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Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Un fonctionnement sans interruption de votre IRM
Un fonctionnement sans interruption de votre IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Un fonctionnement sans interruption de votre IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
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En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Vous concentrer sur les patients
Vous concentrer sur les patients, pas sur la technologie
SmartWorkflow réduit considérablement le nombre d’étapes nécessaires à la réalisation d’un examen IRM, grâce à la préparation guidée du patient en moins d’une minute, à la détection du patient sans contact et au démarrage des examens de routine d’un simple clic. Associé à nos antennes Breeze extrêmement légères, il permet de réduire le délai de rotation de 30 %⁴ pour que votre service IRM reste dans les temps. Résultat ? Des examens plus courts et une meilleure expérience IRM pour votre personnel et vos patients.
Vous concentrer sur les patients, pas sur la technologie
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Aucune gêne, aucun contact avec la peau
Aucune gêne, aucun contact avec la peau
La gestion des câbles d’antenne n’est plus un défi grâce au matelas ComfortPlus du MR 5300. Les rainures en U présentes sur le côté forment un canal continu qui garde les câbles d’antenne à l’écart de la peau du patient. Les antennes Breeze s’associent au matelas ComfortPlus pour favoriser une meilleure expérience patient⁵.
Aucune gêne, aucun contact avec la peau
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Transformez les images en réponses
Transformez les images en réponses – 50 % plus vite
La technologie Compressed SENSE réduit jusqu’à 50 %⁷ la durée des examens IRM avec une qualité d’image pratiquement identique, ce qui permet d’accélérer l’analyse des images, d’améliorer la fiabilité du diagnostic et de répondre aux exigences des médecins traitants. Vous passez ainsi moins de temps à organiser et à gérer les examens et plus de temps à prendre soin de vos patients.
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Philips : pour une assistance à vie
Comptez sur Philips pour une assistance à vie
Profitez de la facilité de maintenance à distance, de la maintenance prédictive grâce à l’IA², des mises à jour fréquentes du système, du remplacement perpétuel des antennes et du financement sur mesure pour vous aider à améliorer la disponibilité du système et à gérer votre coût de propriété total, tout au long de la durée de vie de votre système.
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Des images de haute qualité, un diagnostic sûr
Un diagnostic fiable dépend de la qualité des images
Des images diagnostiques de haute qualité permettent d’établir un diagnostic fiable. Les méthodes d’acquisition du MR 5300 sont conçues pour générer des images de très haute qualité. Vous disposez ainsi des informations et des informations nécessaires pour offrir une qualité de soins constante qui permet à votre centre d’imagerie médicale de se démarquer de ses concurrents.
Un diagnostic fiable dépend de la qualité des images
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Des images diagnostiques de haute qualité permettent d’établir un diagnostic fiable. Les méthodes d’acquisition du MR 5300 sont conçues pour générer des images de très haute qualité. Vous disposez ainsi des informations et des informations nécessaires pour offrir une qualité de soins constante qui permet à votre centre d’imagerie médicale de se démarquer de ses concurrents.
Des examens rendus simples avec Breeze
Des examens rendus simples avec Breeze
Les antennes et connecteurs Breeze pèsent jusqu’à 75 % de moins que les antennes antérieures classiques et peuvent examiner une large gamme d’anatomies grâce à leur polyvalence. Associées à SmartWorkflow, les antennes Breeze permettent de connecter et de préparer rapidement les patients pour l’imagerie, ce qui contribue à réduire jusqu’à 30 %⁴ le temps de préparation des patients pour les examens de routine. De plus, elles offrent des images IRM de haute qualité et une satisfaction élevée des patients.
Des examens rendus simples avec Breeze
Les antennes et connecteurs Breeze pèsent jusqu’à 75 % de moins que les antennes antérieures classiques et peuvent examiner une large gamme d’anatomies grâce à leur polyvalence. Associées à SmartWorkflow, les antennes Breeze permettent de connecter et de préparer rapidement les patients pour l’imagerie, ce qui contribue à réduire jusqu’à 30 %⁴ le temps de préparation des patients pour les examens de routine. De plus, elles offrent des images IRM de haute qualité et une satisfaction élevée des patients.
Des examens rendus simples avec Breeze
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Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Un fonctionnement sans interruption de votre IRM
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En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Un fonctionnement sans interruption de votre IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Un fonctionnement sans interruption de votre IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Vous concentrer sur les patients
Vous concentrer sur les patients, pas sur la technologie
SmartWorkflow réduit considérablement le nombre d’étapes nécessaires à la réalisation d’un examen IRM, grâce à la préparation guidée du patient en moins d’une minute, à la détection du patient sans contact et au démarrage des examens de routine d’un simple clic. Associé à nos antennes Breeze extrêmement légères, il permet de réduire le délai de rotation de 30 %⁴ pour que votre service IRM reste dans les temps. Résultat ? Des examens plus courts et une meilleure expérience IRM pour votre personnel et vos patients.
Vous concentrer sur les patients, pas sur la technologie
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Vous concentrer sur les patients, pas sur la technologie
SmartWorkflow réduit considérablement le nombre d’étapes nécessaires à la réalisation d’un examen IRM, grâce à la préparation guidée du patient en moins d’une minute, à la détection du patient sans contact et au démarrage des examens de routine d’un simple clic. Associé à nos antennes Breeze extrêmement légères, il permet de réduire le délai de rotation de 30 %⁴ pour que votre service IRM reste dans les temps. Résultat ? Des examens plus courts et une meilleure expérience IRM pour votre personnel et vos patients.
Vous concentrer sur les patients, pas sur la technologie
SmartWorkflow réduit considérablement le nombre d’étapes nécessaires à la réalisation d’un examen IRM, grâce à la préparation guidée du patient en moins d’une minute, à la détection du patient sans contact et au démarrage des examens de routine d’un simple clic. Associé à nos antennes Breeze extrêmement légères, il permet de réduire le délai de rotation de 30 %⁴ pour que votre service IRM reste dans les temps. Résultat ? Des examens plus courts et une meilleure expérience IRM pour votre personnel et vos patients.
Aucune gêne, aucun contact avec la peau
Aucune gêne, aucun contact avec la peau
La gestion des câbles d’antenne n’est plus un défi grâce au matelas ComfortPlus du MR 5300. Les rainures en U présentes sur le côté forment un canal continu qui garde les câbles d’antenne à l’écart de la peau du patient. Les antennes Breeze s’associent au matelas ComfortPlus pour favoriser une meilleure expérience patient⁵.
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Aucune gêne, aucun contact avec la peau
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La technologie Compressed SENSE réduit jusqu’à 50 %⁷ la durée des examens IRM avec une qualité d’image pratiquement identique, ce qui permet d’accélérer l’analyse des images, d’améliorer la fiabilité du diagnostic et de répondre aux exigences des médecins traitants. Vous passez ainsi moins de temps à organiser et à gérer les examens et plus de temps à prendre soin de vos patients.
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La technologie Compressed SENSE réduit jusqu’à 50 %⁷ la durée des examens IRM avec une qualité d’image pratiquement identique, ce qui permet d’accélérer l’analyse des images, d’améliorer la fiabilité du diagnostic et de répondre aux exigences des médecins traitants. Vous passez ainsi moins de temps à organiser et à gérer les examens et plus de temps à prendre soin de vos patients.
Philips : pour une assistance à vie
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Des images de haute qualité, un diagnostic sûr
Un diagnostic fiable dépend de la qualité des images
Des images diagnostiques de haute qualité permettent d’établir un diagnostic fiable. Les méthodes d’acquisition du MR 5300 sont conçues pour générer des images de très haute qualité. Vous disposez ainsi des informations et des informations nécessaires pour offrir une qualité de soins constante qui permet à votre centre d’imagerie médicale de se démarquer de ses concurrents.
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Un diagnostic fiable dépend de la qualité des images
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Des examens rendus simples avec Breeze
Des examens rendus simples avec Breeze
Les antennes et connecteurs Breeze pèsent jusqu’à 75 % de moins que les antennes antérieures classiques et peuvent examiner une large gamme d’anatomies grâce à leur polyvalence. Associées à SmartWorkflow, les antennes Breeze permettent de connecter et de préparer rapidement les patients pour l’imagerie, ce qui contribue à réduire jusqu’à 30 %⁴ le temps de préparation des patients pour les examens de routine. De plus, elles offrent des images IRM de haute qualité et une satisfaction élevée des patients.
Des examens rendus simples avec Breeze
Les antennes et connecteurs Breeze pèsent jusqu’à 75 % de moins que les antennes antérieures classiques et peuvent examiner une large gamme d’anatomies grâce à leur polyvalence. Associées à SmartWorkflow, les antennes Breeze permettent de connecter et de préparer rapidement les patients pour l’imagerie, ce qui contribue à réduire jusqu’à 30 %⁴ le temps de préparation des patients pour les examens de routine. De plus, elles offrent des images IRM de haute qualité et une satisfaction élevée des patients.
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Fiche technique
Système d’aimant hermétique
Système d’aimant hermétique
Puissance du champ
1.5T
Système à tunnel
70 cm
Poids de l’aimant
2 300 kg
Homogénéité type VEFF
≤ 1,1 ppm (à 45 cm DSV)
Technologie de microrefroidissement
Oui
Champ d’acquisition maximal
55 cm
Type de contrôleurs à aimant
Numérique, IA
Taux d’évaporation des cryogènes
Non applicable, entièrement fermé
Exigences relatives au tube de quench
Non applicable, entièrement fermé
Gradients Oméga
Gradients Oméga
Amplitude max. pour chaque axe
33 mT/m
Pente max. pour chaque axe
120 T/m/s
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Préparation guidée de l’examen
Oui
Centrage automatique du patient
Oui
Déclenchement respiratoire sans contact
Oui
Démarrage de l’examen en salle
Oui
ScanWise Implant
Oui
Planification et acquisition automatisées
Oui
Accompagnement automatisé des patients
Oui
Post-traitement automatisé
Oui
Réception RF dStream
Réception RF dStream
Nombre de canaux de réception indépendants
Canaux indépendants
Type de signal entre l’interface Breeze et le système de reconstruction
Type de signal entre l’interface Breeze et le système de reconstruction
Entièrement numérique
Ensemble d’antennes ultralégères
Antennes dS Breeze
1. Par rapport à l’aimant Ingenia 1.5T ZBO.
2. Selon la définition de l’IA du groupe d’experts de haut niveau de l’UE.
3. Nécessite une connexion à distance.
4. Comparaison avec le CoT entre les examens de routine du cerveau, du rachis, du corps, du cœur et ostéo-articulaires sur les systèmes Ingenia 1.5T / Ingenia Ambition 1.5T avec dS Anterior et les antennes MSK dédiées.
5. Par rapport aux examens d’imagerie sans matelas ComfortPlus et sans les technologies ComforTone et Compressed SENSE.
6. Même dans les rares cas où l’aimant n’est plus étanche, la quantité négligeable d’hélium qui s’échappe n’aurait aucune conséquence importante sur l’oxygène dans la salle.
7. Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
L'IRM MR5300 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Il est destiné à être utilisé à des fins de diagnostic. Les actes effectués avec l'IRM MR5300 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mai 2022
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