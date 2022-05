Des examens rendus simples avec Breeze

Les antennes et connecteurs Breeze pèsent jusqu’à 75 % de moins que les antennes antérieures classiques et peuvent examiner une large gamme d’anatomies grâce à leur polyvalence. Associées à SmartWorkflow, les antennes Breeze permettent de connecter et de préparer rapidement les patients pour l’imagerie, ce qui contribue à réduire jusqu’à 30 %⁴ le temps de préparation des patients pour les examens de routine. De plus, elles offrent des images IRM de haute qualité et une satisfaction élevée des patients.