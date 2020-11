Récemment, en 2015, des patients ont déclaré avoir transporté physiquement des radiographies, des résultats d’analyse et d’autres données de santé essentielles du cabinet d’un professionnel de santé à un autre3. Le problème des différentes orientations de patient, de devoir expliquer les symptômes aux nouveaux médecins et de découvrir que leurs antécédents médicaux sont incomplets, n’était que trop réel. Les patients exigent désormais des services de santé plus personnalisés, plus sophistiqués et plus pratiques.

À mesure que les patients s’impliquent davantage dans leurs propres soins de santé et comprennent mieux leurs propres besoins, l’introduction de l’intelligence artificielle dans les soins de santé a pour objet de pousser les services de santé à prendre des mesures à leur égard et à les rencontrer là où ils sont, en leur fournissant des services de santé quand ils en ont besoin, et non seulement quand ils sont malades.