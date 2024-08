Une nouvelle technologie devenue nécessaire



C’est un défi auquel sont confrontés bon nombre de cliniques et de cabinets de radiologie : afin de bénéficier des dernières innovations, en particulier dans le domaine de l’IRM, l’achat d’un nouveau système doit être envisagé. Des logiciels évolutifs et les méthodes d’imagerie les plus récentes sont nécessaires pour étendre les capacités de diagnostic et gagner en rapidité. Le flux de travail, ainsi que le confort des patients et du personnel doivent être améliorés. Cependant, plusieurs questions cruciales se posent : comment installer un nouveau système sans devoir fermer le cabinet pendant plusieurs semaines ? Comment s’organiser, sans pouvoir réaliser d’IRM, pour reporter les examens à une date ultérieure et accepter les pertes économiques qui en découlent ?



Le docteur Martin Kollerer, radiologue, a dû trouver une réponse à ces questions critiques. Avec le Dr Margit Purucker, il dirige un cabinet de radiologie à Marktredwitz, en Allemagne. Depuis 2002, il travaille avec les solutions Philips, notamment l’IRM Ingenia 1.5T. “C’est un système fiable et stable”, explique-t-il. Cependant, il était temps d’étendre ses fonctionnalités.



Le Dr Kollerer souhaitait profiter des dernières avancées et les mettre à la disposition de ses patients et de son personnel. “La technologie évolue constamment pour permettre des examens plus rapides et des images de meilleure qualité, tout en mettant de plus en plus l’accent sur le patient”, précise-t-il. Toutefois, une IRM ne peut généralement pas être remplacée aussi facilement. Un aimant pesant plus de trois tonnes ne peut être remplacé qu’au prix d’un effort considérable. Il peut être nécessaire de soulever les murs ou les plafonds et de faire appel à une grue lourde pour faire entrer ou sortir l’aimant du bâtiment. De plus, l’aimant utilisé depuis plusieurs années dans le cabinet de Marktredwitz est loin d’être obsolète. “Le remplacer n’aurait été ni économique ni durable”, souligne le Dr Kollerer.