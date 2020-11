Vos informations à caractère personnel collectées sont enregistrées par Philips France Commercial, afin de vous identifier et de vous permettre d’accéder au Service. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement.

Si vous avez consenti à recevoir nos informations, vos données seront conservées en dehors de l’Union Européenne et utilisées par les services marketing et digitaux de Philips.

Conformément à la loi n°78-17 Informatique et Libertés modifiée et au Règlement européen n° 2016/679 vous bénéficiez, sur les données personnelles qui vous concernent, d’un droit d’accès et de rectification et, s'ils sont applicables, d'un droit de suppression, d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement, et de portabilité. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : privacy@philips.com en fournissant un justificatif d'identité. Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès et introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Cookies déposés sur votre terminal par le Site

Le Site utilise les services proposés par Totara. help.totaralearning.com/display/TPD/Security+FAQ#SecurityFAQ-Cookies



Cookie de session



Le Site dépose un cookie sur votre terminal afin de suivre votre utilisation du Site.



Ce cookie est crée pour tout utilisateur qui se rend sur toute page du site This cookie is created for every user who browses any page on the site and Totara will not function if this cookie is blocked.



Cookie destiné à enregistrer le nom de l’utilisateur Remember Username cookie



Le Site dépose un cookie destine à se rappeler du nom de l’utilisateur lorsque ce dernier a coché la case correspondante. de Totara uses a cookie to remember the users username if the equivalent option is checked on the login page.



Ce cookie est créé par la page de connexion, après que l’utilisateur se connecte s’il a coché la case permettant de déclecher cette fonctionnalité.