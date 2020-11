Colloque Scientifique Philips Avent 2019 

Depuis plus de 30 ans, Philips Avent travaille avec un réseau mondial de partenaires de confiance, notamment des experts scientifiques, des instituts de recherche, des professionnels de santé et des parents. Nous nous engageons à intégrer les dernières recherches dans les domaines de l’allaitement, de l’alimentation et du développement du nourrisson, et à traduire de nouveaux concepts en produits et services innovants.

Cette année, le Colloque eut lieu à Berlin (Allemagne), où nous avons passé en revue les dernières réflexions scientifiques relatives aux “Approches pratiques et prouvées de l’allaitement ; de l’hôpital à la maison”. Il s’agissait d’un programme unique qui aborde certains des sujets clés ayant un impact sur l’allaitement, comme les “Pratiques et la prise en charge à la naissance”, la “Prise en charge optimale des bébés les plus vulnérables” et la “Transition des soins, de l’hôpital à la maison”. Tout cela dans le but de favoriser le dialogue tout en offrant de nouvelles perspectives et stratégies pour aider les mères à démarrer et poursuivre l’allaitement pendant plus longtemps.

Sur ce site Web, vous trouverez les informations les plus récentes concernant le programme du colloque et pourrez consulter le contenu des précédents colloques. Nous les mettons à disposition afin que vous-même ou vos collègues puissiez les consulter à tout moment et découvrir comment ces réflexions et mises à jour peuvent vous aider à accompagner les parents pour donner à leur bébé le meilleur départ dans la vie.