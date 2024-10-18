Votre Philips Lumea ne flashe pas

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Si votre Lumea ne flashe pas, les raisons éventuelles sont les suivantes :
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Puis-je utiliser Philips Lumea si je suis enceinte ou si j’allaite ?
Philips Lumea cause-t-il des effets secondaires ?
La lumière émise par mon Philips Lumea est-elle sans danger pour mes yeux ?
Obtiendrai-je de meilleurs résultats si j’utilise Philips Lumea plus souvent ?
À quelle fréquence dois-je utiliser mon Philips Lumea ?
Pourquoi mon Philips Lumea chauffe-t-il pendant l’utilisation ?
Puis-je utiliser mon Philips Lumea sur la zone du maillot ?
Philips Lumea peut-il être aussi utilisé par les hommes ?
Philips Lumea convient-il à tous les teints de peau et à toutes les couleurs de poils ?
Comment se préparer à une séance avec Philips Lumea ?
Comment sélectionner l’intensité lumineuse de Philips Lumea qui me convient le mieux ?
À partir de quel âge peut-on utiliser Philips Lumea ?
Pourquoi y a-t-il une bulle d’air sur le verre de mon Philips Lumea ?
Comment nettoyer mon Philips Lumea ?
Pourquoi manque-t-il un verre à mon embout Philips Lumea ?
Pourquoi est-il nécessaire d’enlever les poils avant toute utilisation de Philips Lumea ?
Quelles sont les différences entre les divers embouts Philips Lumea ?
Comment obtenir les résultats escomptés avec mon Philips Lumea ?
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