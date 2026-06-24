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Comment reconnecter ma brosse à dents Philips Sonicare à l'application Philips Sonicare (Android uniquement) ?

Une mise à jour du micrologiciel est disponible pour résoudre un problème de système d'exploitation empêchant la connexion sur certains téléphones Android.

Procédez comme suit pour mettre à jour votre micrologiciel et reconnecter votre brosse à dents Philips Sonicare à l'application Philips Sonicare. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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