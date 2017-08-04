Assistance Philips Mon cadre photo numérique Philips s’éteint

Il est possible que ce soit dû au fait que certains types de fichiers de photos ne sont pas pris en charge, ce qui fait s'éteindre ou planter l'appareil. Ceci arrive d'ordinaire avec des fichiers de photos qui ont été traités dans un logiciel d'édition de photos.

Pour résoudre ce problème, enregistrez ou convertissez le fichier à un autre format, tel que JPEG.