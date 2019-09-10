Assistance Philips Je ne comprends pas comment me connecter à mon réseau domestique

Pour un réseau domestique sans fil, vous avez besoin d'une connexion Internet, d'un routeur sans fil ou d'un point d'accès sans fil et d'au moins un PC.

Le routeur possède un nom spécifique (SSID). Lorsque vous recherchez un réseau, plusieurs noms peuvent apparaître : celui de votre routeur mais également ceux des maisons ou appartements voisins.

Dans la liste, sélectionnez votre routeur (assurez-vous qu'il s'agit bien du vôtre).

Vous devrez entrer le mot de passe de sécurité que vous avez défini pour votre routeur (consultez le manuel d'utilisation de votre routeur). Si votre réseau ne s'affiche pas, vérifiez que la fonction sans fil est activée.

S'il est hors de portée, essayez de repositionner le routeur. Si les interférences radio inhibent votre connexion, établissez une connexion filaire (câble UTP) entre le téléviseur et le routeur.