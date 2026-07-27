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XW9385/01
Brosses AquaSpin brevetées : 4 000 tr/min de puissance de nettoyage.
Affrontez tous types de saletés !
Jusqu'à 55 min d'autonomie*
Auto-nettoyage haute vitesse : laissez-nous faire le travail !
Nettoyez à l'eau fraîche, à chaque fois : PowerCyclone Aqua
Conçu avec la technologie AquaSpin, il possède les brosses les plus rapides au monde*, qui restent toujours propres - pendant et après utilisation. *Dans la catégorie des aspirateurs balais sans fil eau et poussière, basé sur les rotations par minute de la brosse, testé contre des modèles haut de gamme, 2025.
Nettoyez toutes les surfaces et tous types de saletés ! Éliminez poussière et saleté des tapis aux sols durs avec notre puissant module d'aspiration. Pour un sol parfaitement nettoyé en un seul passage, activez notre puissant module eau et aspiration !
Une charge, un nettoyage : aspirez et lavez toutes les zones nécessaires sans interruption. Couvrez jusqu'à 285 m2 ! **
Notation globale
Dans la catégorie des aspirateurs balais sans fil eau et poussière, basé sur les rotations par minute de la brosse, testé contre des modèles haut de gamme, 2025
Dépend de l'utilisation et des modes
En mode normal pour aspirer et laver