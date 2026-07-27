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  • Conçu pour performer, prêt pour tous les défis.
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AquaTrio sans filAspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9385/01

Conçu pour performer, prêt pour tous les défis.
Affrontez tous types de saletés avec les brosses les plus rapides au monde*. Éliminez poussière, saleté, taches et liquides en un seul passage. Avec des brosses qui tournent à 4000 tr/min, garantissant un rinçage continu des brosses et un sol toujours propre.
Voir tous les avantages

Les brosses les plus rapides au monde*

Conçu pour performer, prêt pour tous les défis.

  • Brosses AquaSpin brevetées : 4 000 tr/min de puissance de nettoyage.

  • Affrontez tous types de saletés !

  • Jusqu'à 55 min d'autonomie*

  • Auto-nettoyage haute vitesse : laissez-nous faire le travail !

  • Nettoyez à l'eau fraîche, à chaque fois : PowerCyclone Aqua

Brosses AquaSpin brevetées : 4 000 tr/min de puissance de nettoyage.

Brosses AquaSpin brevetées : 4 000 tr/min de puissance de nettoyage.

Conçu avec la technologie AquaSpin, il possède les brosses les plus rapides au monde*, qui restent toujours propres - pendant et après utilisation. *Dans la catégorie des aspirateurs balais sans fil eau et poussière, basé sur les rotations par minute de la brosse, testé contre des modèles haut de gamme, 2025.

Tout éliminer - Supprimez poussière, saleté, taches et liquides en un seul passage

Tout éliminer - Supprimez poussière, saleté, taches et liquides en un seul passage

Nettoyez toutes les surfaces et tous types de saletés ! Éliminez poussière et saleté des tapis aux sols durs avec notre puissant module d'aspiration. Pour un sol parfaitement nettoyé en un seul passage, activez notre puissant module eau et aspiration !

Jusqu'à 55 min d'autonomie** pour un nettoyage sans interruption

Jusqu'à 55 min d'autonomie** pour un nettoyage sans interruption

Une charge, un nettoyage : aspirez et lavez toutes les zones nécessaires sans interruption. Couvrez jusqu'à 285 m2 ! **

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  1. Dans la catégorie des aspirateurs balais sans fil eau et poussière, basé sur les rotations par minute de la brosse, testé contre des modèles haut de gamme, 2025

  2. Dépend de l'utilisation et des modes

  3. En mode normal pour aspirer et laver