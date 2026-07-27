Découvrez le confort d'une maison nettoyée pendant votre absence

L’aspirateur robot Philps de la Série 2000 est doté de la technologie de navigation par radar LDS, il cartographie votre intérieur avec une grande précision pour ne rien oublier. Il aspire et lave en simultané, avec une puissance de 6 000 Pa, tout en s’adaptant automatiquement aux tapis grâce à la fonction Boost. Avec ce robot aspirateur, l'encombrement de la station réduit de plus de 30 % et tient ainsi facilement dans votre intérieur! Cet aspirateur 2-en-1 est capable de prendre en charge vos sols durs de manière fiable et silencieuse (≤ 66 dB).