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Série 2000 Aspirateur robot Philips - Aspirateur 2-en-1 avec station, Blanc

XU2100/25

Découvrez le confort d'une maison nettoyée pendant votre absence
L’aspirateur robot Philps de la Série 2000 est doté de la technologie de navigation par radar LDS, il cartographie votre intérieur avec une grande précision pour ne rien oublier. Il aspire et lave en simultané, avec une puissance de 6 000 Pa, tout en s’adaptant automatiquement aux tapis grâce à la fonction Boost. Avec ce robot aspirateur, l'encombrement de la station réduit de plus de 30 % et tient ainsi facilement dans votre intérieur! Cet aspirateur 2-en-1 est capable de prendre en charge vos sols durs de manière fiable et silencieuse (≤ 66 dB).
Voir tous les avantages

Un nettoyage quotidien à l'eau et à sec sans effort.

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  • Aspiration et lavage simultanés

  • Une puissance d'aspiration doublée¹

  • Navigation par radar LDS

  • Station de vidage automatique compacte

  • Personnalisation avec l'application HomeRun

Aspiration et lavage simultanés pour éliminer facilement poussière et saleté

Aspiration et lavage simultanés pour éliminer facilement poussière et saleté

Le robot aspire et lave simultanément les sols durs afin d'éliminer la fine couche de poussière qui s'y dépose tous les jours. Il supprime ainsi plus de poussières fines que ne le ferait une simple aspiration, pour des pieds nus qui restent propres.

70 jours de tranquillité avec la station de vidage automatique

70 jours de tranquillité avec la station de vidage automatique

Bénéficiez de 70 jours² de tranquillité grâce à l'élégante station de vidage automatique. Le robot se vide automatiquement dans cette station équipée d'un sac S-bag de 3 litres capable d'accueillir jusqu'à 70 jours de poussière et de saleté afin de limiter les corvées de vidage. Le sac S-bag universel se jette sans créer de nuages de poussière, ce qui est idéal pour les personnes asthmatiques ou souffrant d'allergies.

Puissance d'aspiration très élevée pour la poussière et la saleté

Puissance d'aspiration très élevée pour la poussière et la saleté

Ce robot produit jusqu'à deux fois plus de puissance d'aspiration¹ pour capturer les grosses particules comme les miettes et les poils d'animaux. Il élimine l'accumulation quotidienne de saletés sur les sols ainsi que les poussières fines sur les tapis et moquettes³.

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Mentions légales

  1. 1 - Par rapport aux modèles XU2100/10 et XU2100/20.

  2. 2 - En fonction des circonstances et de l'intensité d'utilisation

  3. 3 - Tests réalisés en mode Aspiration et lavage avec une puissance d'aspiration et un niveau d'humidité réglés au minimum.

  4. 4 - Tests réalisés en mode Aspiration uniquement à la puissance d'aspiration minimale.