XD1101/10
Format compact. Puissant.
Puissant, compact et efficace — l'aspirateur avec sac série 1000 de Philips offre un nettoyage en profondeur sur tous types de sols, avec un rangement facile et un filtre HEPA qui capture plus de 99,9 % des poussières fines.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Profitez d'une grande puissance d'aspiration grâce au moteur de 750 W. Il élimine efficacement la poussière des sols durs et des tapis, laissant votre maison fraîche et propre.
Facilement réglable avec une pédale pour sols durs ou tapis. Sa conception hermétique assure un contact étroit avec la surface, rendant le nettoyage plus rapide et plus efficace.
Économisez un espace de rangement précieux grâce à la conception compacte et légère. Il se range facilement dans les placards et les armoires, et est suffisamment léger pour être soulevé facilement sur une étagère.
Le système de filtration HEPA capture plus de 99,99 %* des fines particules de poussière, diffusant un air plus pur dans votre maison.
Profitez d'un nettoyage ininterrompu avec une portée de 9 mètres de la prise à l'embout, permettant de nettoyer plusieurs pièces et grands espaces sans changer de prise.
Le grand compartiment à poussière de 3 litres et les sacs universels durables maintiennent une puissance d'aspiration optimale jusqu'à ce qu'ils soient pleins, et permettent une élimination hermétique et sans dégât.
Le suceur plat est intégré à l'aspirateur, ce qui le rend facilement accessible dès que vous en avez besoin.
Fabriqué avec précision et soin aux Pays-Bas, reflétant l'héritage d'innovation, de qualité et de fiabilité de Philips. Inscrivez-vous en ligne pour bénéficier d'une garantie gratuite de 2 ans !
