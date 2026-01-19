Termes recherchés

      Aspirateur avec sac série 1000 Aspirateur

      XD1101/10

      Format compact. Puissant.

      Puissant, compact et efficace — l'aspirateur avec sac série 1000 de Philips offre un nettoyage en profondeur sur tous types de sols, avec un rangement facile et un filtre HEPA qui capture plus de 99,9 % des poussières fines.

      Format compact. Puissant.

      Excellente aspiration et design pratique

      • 750 W
      • Filtre HEPA
      • Compact et léger
      Le moteur de 750 W assure des performances puissantes

      Le moteur de 750 W assure des performances puissantes

      Profitez d'une grande puissance d'aspiration grâce au moteur de 750 W. Il élimine efficacement la poussière des sols durs et des tapis, laissant votre maison fraîche et propre.

      Brosse multi-usage pour un nettoyage parfait sur différents sols

      Brosse multi-usage pour un nettoyage parfait sur différents sols

      Facilement réglable avec une pédale pour sols durs ou tapis. Sa conception hermétique assure un contact étroit avec la surface, rendant le nettoyage plus rapide et plus efficace.

      Design compact pour un rangement facile

      Design compact pour un rangement facile

      Économisez un espace de rangement précieux grâce à la conception compacte et légère. Il se range facilement dans les placards et les armoires, et est suffisamment léger pour être soulevé facilement sur une étagère.

      Le système de filtration HEPA capture 99,9 %* des particules

      Le système de filtration HEPA capture 99,9 %* des particules

      Le système de filtration HEPA capture plus de 99,99 %* des fines particules de poussière, diffusant un air plus pur dans votre maison.

      Long rayon d'action de 9 mètres pour éviter le débranchement

      Long rayon d'action de 9 mètres pour éviter le débranchement

      Profitez d'un nettoyage ininterrompu avec une portée de 9 mètres de la prise à l'embout, permettant de nettoyer plusieurs pièces et grands espaces sans changer de prise.

      Sacs durables s'adaptant au grand compartiment à poussière de 3 L

      Sacs durables s'adaptant au grand compartiment à poussière de 3 L

      Le grand compartiment à poussière de 3 litres et les sacs universels durables maintiennent une puissance d'aspiration optimale jusqu'à ce qu'ils soient pleins, et permettent une élimination hermétique et sans dégât.

      Accessoire intégré : rangement pratique, toujours à portée de main

      Accessoire intégré : rangement pratique, toujours à portée de main

      Le suceur plat est intégré à l'aspirateur, ce qui le rend facilement accessible dès que vous en avez besoin.

      Développé et conçu aux Pays-Bas

      Développé et conçu aux Pays-Bas

      Fabriqué avec précision et soin aux Pays-Bas, reflétant l'héritage d'innovation, de qualité et de fiabilité de Philips. Inscrivez-vous en ligne pour bénéficier d'une garantie gratuite de 2 ans !

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Couleur
        Sable clair
        Capacité de poussière
        3 l
        Niveau sonore
        <77 dB
        Rayon d'action
        12 mètres
        Puissance électrique (IEC)
        750 W
        Puissance d'entrée (max.)
        800 W
        Filtre moteur
        Filtre lavable
        Filtre d'évacuation
        Filtre HEPA
        Raccord cylindrique
        Conique
        Poignée de transport
        Avant et dessus
        Type de tube
        2 pièces télescopiques métalliques
        Type de roue
        Plastique
        Rangement des accessoires
        Oui
        Type de sac à poussière
        S-bag
        Sacs à poussière inclus
        x1
        Longueur du cordon
        9 mètres

      • Compatibilité

        Accessoires associés 1
        CP1349
        Accessoires associés 2
        Filtre d'entrée CP0537
        Accessoires associés 3
        Filtre de sortie CP0538
        Accessoires inclus 1
        Brosse multi-usage, accessoire 2-en-1 pour fentes

      • Poids et dimensions

        Dimensions du produit (L x l x H)
        411 x 269 x 241  mm
        Poids du produit
        3,74  kg

      • Développement durable

        Emballage
        100 % de matériaux recyclés
        Manuel d'utilisation
        100 % de papier recyclé

      • *99,9 % de la poussière ramassée sur les sols durs avec fissures (IEC62885)
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
