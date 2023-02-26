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Arrêté
Scène sonore ample et naturelle
Léger et confortable
Finition haut de gamme cuir/métal
Câble amovible de 3 m
Le casque Philips Fidelio X3 est doté de coques double couche qui réduisent la résonance et les vibrations. Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent à 15 degrés afin d'épouser la morphologie de l'oreille et d'optimiser la précision des hautes fréquences. Résultat : des performances impeccables et des détails d'une finesse extrême.
Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi incroyablement agréable à porter. Son arceau intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que procurent les coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme crée une isolation phonique parfaite. Idéal pour de longues séances d'écoute.
Les coques à conception arrière ouverte sont recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement transparent. L'air passe librement au travers du tissu, ce qui élimine la montée de pression derrière la membrane et crée un son immersif et spacieux.
Récompenses
4.8
sur 5
30
Avis
96%
recommandent ce produit
Unitedsoundsofjazz
26/02/2023
France
Acheteur vérifié
Clarté et transparence
Casque ouvert qui transmets sans faille l’émotion musicale.
Pour
Léger et confortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3
TriaX77
07/07/2023
España
Me han volado la cabeza
Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.
Pour
Todo
Contre
falta mas fuerza en los subgraves
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
EdwinMC
25/04/2023
España
Excelentes auriculares
Los tengo desde hace dos meses y son una maravilla, los acabados son geniales.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3