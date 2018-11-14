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Arrêté
Un son haute fidélité, en tout confort chez vous
Le casque Fidelio X2 vous apporte une expérience sonore authentique et raffinée, en tout confort chez vous. Laissez-vous envahir par un son aux détails fidèles et profitez de sa conception personnalisée, pour un plaisir total.
Son haute résolution
Circum-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de forme
Le serre-tête léger doté d'un filet 3D ajustable manuellement est aéré et garantit un port très confortable grâce à sa flexibilité.
L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans compromis fait de l'audio haute résolution le compagnon idéal pour les amateurs de musique. Le casque d'écoute Fidelio répond aux normes strictes pour mériter l'appellation d'audio haute résolution. Que vous écoutiez vos enregistrements faits en haute résolution ou provenant d'une source de musique traditionnelle, la gamme étendue de hautes fréquences du casque d'écoute Fidelio vous permet de profiter encore plus de votre musique.
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4.9
sur 5
34
Avis
97%
recommandent ce produit
spoutnike
14/11/2018
France
excellent casque
Ca fait bientôt un an que j'ai ce casque et je ne regrette pas mon achat. Je le porte au moins 30h/semaine, il est très confortable. Pas de chauffe au niveau des oreilles ni d'endroit de pression sur le crane après plusieurs heures. Le son est quant à lui très profond, je n'en suis pas à mon premier "vrai" casque mais celui ci pour la gamme de prix me bluff. Je regrette juste que l'on ne puisse pas racheter les coussinet en velour qui s'usent tout de même avec le temps...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X2 Casque
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archeostheo
22/08/2017
France
Casque tout simplement formidable!
J'ai reçu ce casque en cadeau d'anniversaire. Très rarement entendu un casque d'un tel niveau. Belle et robuste qualité de fabrication. Rien à dire de plus. Satisfaisant à tous les niveaux; Merci!
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Emir
04/02/2017
France
Acheteur vérifié
Bon casque audio
Casque neutre manque un peu de matière rendement moyen Bon confort arceaux et oreillette Câble renforce kevlar évite les noeuds
Oui, je recommande ce produit
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