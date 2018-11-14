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Arrêté

FidelioCasque

X2/00

4.9

| (34) Avis | 97% recommandent ce produit

Un son haute fidélité, en tout confort chez vous

Le casque Fidelio X2 vous apporte une expérience sonore authentique et raffinée, en tout confort chez vous. Laissez-vous envahir par un son aux détails fidèles et profitez de sa conception personnalisée, pour un plaisir total.

Voir tous les avantages

Un son haute fidélité, en tout confort chez vous

  • Son haute résolution

  • Circum-aural

  • Coussinets Deluxe à mémoire de forme

Serre-tête aéré avec filet 3D ajustable manuellement pour un confort parfait

Serre-tête aéré avec filet 3D ajustable manuellement pour un confort parfait

Le serre-tête léger doté d'un filet 3D ajustable manuellement est aéré et garantit un port très confortable grâce à sa flexibilité.

Adaptateur 3,5 mm à 6,3 mm inclus

Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure

Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure

L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans compromis fait de l'audio haute résolution le compagnon idéal pour les amateurs de musique. Le casque d'écoute Fidelio répond aux normes strictes pour mériter l'appellation d'audio haute résolution. Que vous écoutiez vos enregistrements faits en haute résolution ou provenant d'une source de musique traditionnelle, la gamme étendue de hautes fréquences du casque d'écoute Fidelio vous permet de profiter encore plus de votre musique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.9

sur 5

34

Avis

97%

recommandent ce produit

2
1

14/11/2018

France

France

excellent casque

Ca fait bientôt un an que j'ai ce casque et je ne regrette pas mon achat. Je le porte au moins 30h/semaine, il est très confortable. Pas de chauffe au niveau des oreilles ni d'endroit de pression sur le crane après plusieurs heures. Le son est quant à lui très profond, je n'en suis pas à mon premier "vrai" casque mais celui ci pour la gamme de prix me bluff. Je regrette juste que l'on ne puisse pas racheter les coussinet en velour qui s'usent tout de même avec le temps...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio X2 Casque

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Cet avis concerne le produit Fidelio X2 Casque

22/08/2017

France

France

Casque tout simplement formidable!

J'ai reçu ce casque en cadeau d'anniversaire. Très rarement entendu un casque d'un tel niveau. Belle et robuste qualité de fabrication. Rien à dire de plus. Satisfaisant à tous les niveaux; Merci!

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04/02/2017

France

France

Acheteur vérifié

Bon casque audio

Casque neutre manque un peu de matière rendement moyen Bon confort arceaux et oreillette Câble renforce kevlar évite les noeuds

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Cet avis concerne le produit Fidelio X2 Casque

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