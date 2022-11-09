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Arrêté
Audio haute résolution
Circum-auriculaire
Acoustique ouvert à l'arrière
Coussinets aérés
Les haut-parleurs ont été soigneusement choisis, réglés, testés et associés par paire pour garantir le son le plus naturel et le plus précis qui soit. Les transducteurs de 50 mm exploitent des aimants haute puissance en néodyme pour reproduire tout le dynamisme des morceaux que vous écoutez et garantir des basses très nettes et parfaitement équilibrées, des moyennes fréquences limpides et des notes haute fréquence parfaites.
L’architecture acoustique ouverte à l’arrière évite l’accumulation de pression d’air derrière le transducteur et permet au diaphragme une plus grande amplitude de mouvement, ce qui rehausse la transparence acoustique et adoucit les hautes fréquences prolongées.
4.4
sur 5
25
Avis
86%
recommandent ce produit
labern
09/11/2022
France
Acheteur vérifié
rapport qualité/prix imbattable
ce casque est devenu pour moi une référence : confort,reproduction audio excellente avec des fichiers qualité Flac
Pour
qualité son audiophile , se laisse oublier grâce à son confort
Contre
oreillettes attirant la poussière
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X2HR Casque d'écoute
Oui, je recommande ce produit
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POLNAROCK
22/12/2021
France
Magnifique de fidélité
Après avoir lu beaucoup d avis, j ai acheté ce casque en promo chez Amazon à moins de 100 euros. Classieux, aération, dynamique. Juste s'habituer au port du casque un peu imposant, mais çà va venir avec l'habitude. Excellent sur toutes les musiques, classique, jazz.... À réserver pour la maison. Clairement une réussite à bon prix pour audiophile
Pour
Qualités audiophiles
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X2HR Casque d'écoute
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X2HR Casque d'écoute
pp65
15/03/2020
France
casque fidelio
Vraiment super casque ! rien à dire , à part que c'est un vrai plaisir d'écouter la musique dans ce casque !
Pour
Son ; confort .
Contre
rien !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio X2HR Casque d'écoute
Oui, je recommande ce produit
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