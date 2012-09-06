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Arrêté
WACS7500/12
Libérez votre musique
L'élégant Streamium Music Center WACS7500 vous permet d'encoder et de stocker toute votre musique sur un disque dur de 80 Go et de diffuser votre sélection musicale dans différentes pièces de votre maison. Vous apprécierez encore plus cet appareil avec les pochettes d'album en couleur et la radio Internet.
Le disque dur de 80 Go vous offre une très grande capacité pour enregistrer vos fichiers audio numériques : il accueille facilement jusqu'à 1 500 CD audio. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile.
L'interface utilisateur simple et intuitive de GoGear s'appuie sur une technologie de navigation avancée. Elle assure non seulement une navigation rapide et aisée mais aussi une expérience multimédia agréable et facile à maîtriser. Des fonctionnalités intelligentes telles que les pochettes d'albums (qui affichent les pochettes d'albums des fichiers musicaux) enrichissent votre expérience et vous rappellent le temps où vous décortiquiez les pochettes de vos CD ou 33 tours en les écoutant.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.1
sur 5
97
Avis
paco2
06/09/2012
France
ce produit possédait de grande qualités
ce produit de moins de 5 ans est tombé en panne et selon PHILIPS n'est pas réparable 1 centre + 4satellittes le tout pour un montant de prés de 2000 euros a mettre au rebu
Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite
Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite
kafijpv
17/10/2011
France
le top de la chaine hifi
un son parfait, super esthétique, grande capacité de stockage, une simplicité de chargement des enregistrements et cd et la possibilité d'écouter ses musiques partout dans la maison. Un produit top à un prix plus que raisonnable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite
guyligan
16/10/2011
France
Il attire l'oeil et l'oreille
Ils sont très beau, le son est clair et profond. Le satellite est aussi performant que le centre.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite
La mémoire effectivement disponible peut être inférieure en raison de la préconfiguration de l'appareil
Certaines fonctions nécessitent un accès Internet haut débit