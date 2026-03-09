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TAZ2500/10
Lit les cassettes et tout le reste
Prêt à redécouvrir les cassettes ? Cette boombox portable est équipée d'un lecteur de cassettes et d'un lecteur CD intégrés. Vous bénéficiez également d'une radio DAB+/FM claire, d'une diffusion Bluetooth® stable, d'un port USB et d'une entrée audio pour la prise en charge d'autres appareils.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Lecteur de CD
total
recurring payment
Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.
Que vous découvriez les joies des CD physiques pour la première fois ou que vous les redécouvriez, ce lecteur CD à chargement par le haut est idéal pour écouter de la musique en toute tranquillité. Compatible avec tous les formats de CD, il est facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. Il suffit de le brancher sur une prise secteur ou d'insérer six piles* (type R14 C) pour l'emporter partout avec vous.
Si vous souhaitez opter pour une source musicale encore plus ancienne que les CD, le tuner numérique vous permet de trouver facilement vos programmes radio DAB+ ou FM préférés. Définissez jusqu'à 20 présélections DAB+ et 20 présélections FM pour accéder aux stations que vous écoutez le plus souvent.
Vous souhaitez utiliser ce lecteur CD comme enceinte portable ? La connectivité Bluetooth® vous permet de diffuser des sons directement sur le lecteur à partir d'un appareil connecté compatible, et l'amplification dynamique fera vibrer vos lignes de basses préférées.
Le lecteur de cassettes à chargement frontal offre une autre façon d'écouter votre musique. Pour écouter vos compilations d'autrefois ou découvrir l'univers des cassettes, il vous suffit d'insérer la cassette, d'appuyer sur lecture et de vous laisser transporter par la musique.
Pour une flexibilité totale, le port USB vous permet de brancher une clé USB pour écouter votre musique numérique. Vous pouvez également utiliser le port d'entrée audio pour brancher une platine et lire des vinyles.
Si vous souhaitez vous endormir avec de la musique, un livre audio ou la radio en fond sonore, vous pouvez régler la minuterie de mise en veille sur 120, 90, 60, 30 ou 15 minutes. Le lecteur CD passe en mode veille une fois ce délai écoulé.
Niveau sonore
Enceintes
Connectivité
Tuner/réception/transmission
Pratique
Alimentation
Accessoires
Design
Dimensions
Lecture audio
Compatibilité
Développement durable
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